«التغذية العلاجية وأثرها على الصحة العامة» ندوة بـ«إعلام زفتى»

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، اليوم الاثنين، ندوة إعلامية حول "التغذية العلاجية وأثرها على الصحة العامة" استهدفت: رفع الوعى الصحى للمواطنين.

وعرف الدكتور عبدالغني محمود، أستاذ التغذية والتغذية العلاجية بجامعة المنصورة، معنى التغذية على أنها أكل كل ماهو طبيعي كالفاكهة والخضروات.

وأضاف أن هناك 3 إساءات نرتكبها في حق أجسادنا وهى أن نأكل دون أن نفكر والكسل في (عدم ممارسة الرياضة) وزيادة السمنة والتلوث الناتج من (عوادم السيارات)، موضحا أن الصحة بمفهومها الصحيح هى أن أجهزة الجسم كله تعمل بكفاءة كما يجب أن تكون.

وأشار إلى أن هناك 3 أنواع من التغذية وهى أغذية المتعة وهو كل ما لها طعم حاد أو لاذع، كالكنافة والمخللات والكاتشاب والمايونيز ومرقة الدجاج والبسكوتات وغيرها، وأغذية الطبيعية كالفواكه والخضروات، والتغذية العلاجية وهو الغذاء الوظيفي الذي يحتوي على مواد تعالج أو تثير في الجسم لتنشيط مواد لها فائدة علاجية.

وفي نهاية اللقاء أعطى الدكتور عبدالغني محمود، بعض النصائح للجمهور، من حيث الأكل الصحي والابتعاد عن كل ماهو مصنع.