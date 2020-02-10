طهران: مستمرون في التعاون مع موسكو في مجالي المناورات العسكرية والفضاء

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أعلن سفير إيران لدى روسيا كاظم جليلي اعتزام بلاده مواصلة التعاون مع روسيا في مجالي المناورات العسكرية المشتركة والفضاء.

وأضاف جليلي، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "أن روسيا وإيران والصين اتفقوا على مواصلة التعاون العسكري والمناورات العسكرية المشتركة".

وأكد السفير الإيراني لدى روسيا أن بلاده تبذل جهودا ضخمة في إطلاق الأقمار الاصطناعية في الوقت الراهن".

وفيما يتعلق بعملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر" غير الناجحة ، قال جليلي: "إن المؤشرات تشير إلى أن هذا الإطلاق لم يكن ناجحا،ولكن إرادتنا أكثر إصرارا بكثير وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن طهران تتعاون مع مجالات في مجالات مختلفة، منها الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.

يُذكر أن إيران أعلنت أمس الأحد عن فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره حول الأرض.