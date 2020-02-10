 طهران: مستمرون في التعاون مع موسكو في مجالي المناورات العسكرية والفضاء - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2020 12:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

طهران: مستمرون في التعاون مع موسكو في مجالي المناورات العسكرية والفضاء

أ.ش.أ
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 12:21 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 12:21 م

أعلن سفير إيران لدى روسيا كاظم جليلي اعتزام بلاده مواصلة التعاون مع روسيا في مجالي المناورات العسكرية المشتركة والفضاء.

وأضاف جليلي، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "أن روسيا وإيران والصين اتفقوا على مواصلة التعاون العسكري والمناورات العسكرية المشتركة".

وأكد السفير الإيراني لدى روسيا أن بلاده تبذل جهودا ضخمة في إطلاق الأقمار الاصطناعية في الوقت الراهن".

وفيما يتعلق بعملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر" غير الناجحة ، قال جليلي: "إن المؤشرات تشير إلى أن هذا الإطلاق لم يكن ناجحا،ولكن إرادتنا أكثر إصرارا بكثير وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن طهران تتعاون مع مجالات في مجالات مختلفة، منها الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.

يُذكر أن إيران أعلنت أمس الأحد عن فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره حول الأرض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك