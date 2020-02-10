الصين تسجل أعلى معدل وفيات بـ«كورونا» فى يوم واحد

ــ بكين تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 908 حالات وفاة وأكثر من 40 ألف مصاب.. والصينيون يبدأون العودة تدريجيا إلى العمل.. و«الصحة العالمية» تحذر من تفشى الفيروس بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين

ــ 66 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» على متن سفينة سياحية فى اليابان.. ومنتجع للتزلج بفرنسا وراء انتشار الفيروس فى 3 دول أوروبية



ارتفع عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى الصين، اليوم، إلى 908 حالات وأكثر من 40 ألف مصاب، ويعد ذلك أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد منذ تفشى الفيروس فى ديسمبر الماضى بسوق للمأكولات البحرية فى مدينة ووهان الصينية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى تحديثها اليومى لحصيلة الوفيات والإصابات: إن الوباء أصاب 40 ألفا و171 شخصا فى الصين القارية (خارج هونج كونج وماكاو).

وأضافت اللجنة أن إجمالى عدد الوفيات فى البلاد بلغ 908 بعدما سجلت فى الساعات الأربع والعشرين الماضية 97 حالة وفاة جديدة، بينها 91 فى إقليم هوبى (وسط البلاد)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبدأ العمال يتقاطرون على المكاتب والمصانع فى شتى أنحاء الصين، اليوم، بعد أن خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.

ورغم ذلك، ظل عدد كبير من مواقع العمل مغلقة وواصل موظفون إداريون كثيرون العمل من منازلهم.

وخلت القطارات بشكل كبير من الركاب فى واحد من أكثر خطوط مترو الأنفاق ازدحاما فى بكين، ووضع العدد القليل من الركاب الذين شوهدوا خلال ساعة الذروة الصباحية كمامات.

وسيستمر إغلاق المدارس فى أقاليم ومناطق عبر الصين مثل قوانجدونج وآنهوى وجيانجسو وتشجيانج وهيلونججيانج وشاندونج وجيانجشى وخبى ومنغوليا الداخلية بالإضافة إلى شنغهاى وتشونجتشينج حتى نهاية الشهر الحالى.

من جهته، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من أن وتيرة تفشى كورونا خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى الصين.

وقال جيبريسوس فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصير «تويتر»: إن «هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار «أن كو فى 2019» بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا» إلى الصين، مستخدما الاسم العلمى المؤقت للفيروس.

وأضاف جيبريسوس أن «اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع فى بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدى».

وعلى الرغم من أن وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حد ما، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع، قائلا إن «هدفنا لا يزال احتواء (الفيروس)، لكن يجب على جميع البلدان استخدام الفرصة التى أوجدتها استراتيجية الاحتواء للاستعداد لاحتمال وصول الفيروس».

ودفع فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وتوجهت «بعثة خبراء دولية» تابعة لمنظمة الصحة العالمية بقيادة بروس آيلوارد، الخبير المخضرم الذى عمل فى حالات طوارئ صحية أخرى إلى الصين، أمس الأول، وذلك بهدف مساعدة السلطات الصينية فى تنسيق الاستجابة للأزمة الصحية.

وفى طوكيو، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الفحوص التى أجريت على ركاب السفينة دايموند برنسيس السياحية فى اليابان أكدت وجود 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت محطة (تى.بى.إس) التلفزيونية وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر فى وزارة الصحة قولها إن الإصابات الجديدة ترفع عدد الحالات المؤكدة على متن السفينة الراسية فى يوكوهاما جنوبى طوكيو إلى 136.

ووضعت السفينة دايموند برنسيس فى الحجر الصحى لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما فى الثالث من فبراير الحالى بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل فى هونج كونج بالفيروس.

ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة والتى عادة ما يديرها طاقم من 1100 فرد وتسع نحو 2670 راكبا. ويسمح للركاب بالصعود لسطح السفينة فى فترات متتابعة لاستنشاق الهواء الطلق ونصحوا بتفقد درجة حرارتهم بشكل دورى.

وفى لندن، اعتبرت وزارة الصحة البريطانية، أمس، أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة فى خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أن «حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة». وتابعت: «الإجراءات الموضحة فى القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة فى إبطاء أو منع انتقال الفيروس».

وحددت الوزارة مستشفى (آرو بارك) ومستشفى (كينتس هيل بارك) كمنشأتى «عزل» كما صنفت إقليم هوبى ومدينة ووهان فى الصين «منطقة موبوءة».

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن 4 حالات إصابة بالفيروس وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما.

فى سياق متصل، رجح خبراء فى مجال الصحة أن منتجعا جبليا للتزلج بفرنسا قد يكون البؤرة، التى انتقلت منها العدوى بفيروس «كورونا»، لتصيب مواطنين بريطانيين وإسبان.

وأوضح الخبراء أن بريطانيا أصيب بفيروس كورونا الجديد أثناء حضوره مؤتمرا فى سنغافورة قد يكون نقل العدوى إلى 7 أشخاص آخرين عندما أمضى بضعة أيام فى منتجع جبلى فرنسى، فى طريق عودته إلى وطنه، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.