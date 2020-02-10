الجيش الوطني الليبي يقصف قوات الوفاق جنوب شرقي مصراته

أكدت مصادر مطلعة قصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، تمركزات تابعة لقوات الوفاق المدعومة دوليًا، في محيط منطقة زمزم جنوب شرقي مدينة مصراتة، بحسب موقع" بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

من جهة أخرى، قال موقع "ليبيا 218" إن سلاح الجو نفذ 3 غارات جوية وصفت بـ”العنيفة والدقيقة” تسببت في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لقوات الوفاق التي تحركت قبل أيام من مصراتة نحو مناطق زمزم والجفرة والوشكة والهيشة وأبوقرين على بعد 100 كم من وسط المدينة، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش الوطني على هذه المناطق .

وتأتي هذه التحركات العسكرية رغم اعلان وقف لإطلاق النار في الشهر الماضي في القتال الدائر منذ شهر إبريل الماضي بين قوات الوفاق والجيش الوطني الليبي، الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس.