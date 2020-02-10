السودان يشدد على أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

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شدد السودان على أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألا تؤثر جهود تعزيز الأمن النووي على برامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن السودان شارك في أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي بدأ اليوم وسيستمر حتى الجمعة المقبل في فيينا، بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مشتركة لكل من رومانيا وبنما.

وشارك من السودان مسئولون في بعثته الدائمة بفيينا، والجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعي، والجهات ذات الصلة بملف الأمن النووي.

وعكس بيان السودان أمام المؤتمر الجهود الوطنية المتخذة لتعزيز الأمن النووي، لاسيما إجازة قانون الرقابة النووية والإشعاعية لعام ٢٠١٧، بالإضافة للتعاون الكبير مع الوكالة في مجالات التعاون التقني المرتبطة بالأمن النووي، خصوصًا برامج التدريب وبناء القدرات للكفاءات الوطنية العاملة في المجال.

ويشارك وفد السودان خلال أعمال المؤتمر بورقة علمية حول مساهمة الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي لتقوية نظام الأمن النووي في السودان، بالإضافة إلى عرض حول التدريب وبناء القدارات في هذا المجال.