مسؤول ليبي: إصابة 3 تلاميذ جراء تفجير قرب مدرسة في الزاوية

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أفاد مسؤول ليبي اليوم الاثنين بإصابة ثلاثة تلاميذ جراء وقوع تفجير قرب مدرسة في منطقة بوعيسى التابعة لمدينة الزاوية 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" الليبية اليوم عن عميد بلدية غرب الزاوية عبدالكريم الأبح قوله إن إصابات الطلاب طفيفة جراء تفجير قرب مدرسة الجيل الصاعد في منطقة بوعيسى.

ونقلت بوابة"أفريقيا الإخبارية" عن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قوله اليوم "إن تفجيرا إرهابيا وقع بمدرسة الجيل الصاعد بمنطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية، بحقيبة متفجرة الساعة 9 صباحا".

وأشار إلى أن"هذا الاسلوب من الأعمال الإرهابية المعروفة لتنظيمات داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة ومن على شاكلتها"، بحسب تعبيره.

ونجا الأربعاء الماضي تجمع من الطلاب داخل جامعة طرابلس من كارثة وشيكة عندما سقطت بجوار مبناهم قذيفة عشوائية.