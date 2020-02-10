«ليزيكو»: تراكم السيولة النقدية يفجر «أزمة ثراء» فى بنوك ألمانيا

ذكرت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، أن البنوك الألمانية تعانى من «أزمة ثراء» تتمثل فى تراكم الأموال السائلة، ما دفعها للبحث عن حلول سواء بالحصول على خزائن جديدة أو اللجوء لشركات خارجية لتخزين تلك الأموال.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية فى تقرير لها أخيرا، أنه «فى مواجهة أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزى الأوروبى، تمتلك البنوك الألمانية 43.4 مليار يورو نقدا فى ديسمبر الماضى، مشيرة إلى أنها كمية قياسية من النقود السائلة، مما يشكل مشاكل تخزين كبيرة بالنسبة لهم، ويتحتم عليهم العثور على خزائن جديدة أو استدعاء شركات خارجية للتخزين.

ووفقا للبيانات التى نشرها البنك المركزى الألمانى، ونقلتها وكالة بلومبرج» الأمريكية، فإن هذا المبلغ القياسى (43.4 مليار يورو)، أعلى بثلاثة أضعاف مما كان عليه فى مايو 2014، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة نتيجة السياسة التى اعتمدتها الهيئة الأوروبية لمواجهة التوترات التجارية.

من جهته، قال النائب الألمانى المعارض فرانك شيفلر: «أسعار الفائدة السلبية تجعل عملية الإدخار جذابة»، موضحا أنها» هذه ليست سوى البداية. إذا استمر هذا الأمر، فستكون هناك طفرة فى شركات صناعة الخزائن».

من جانبه، قال ماركوس فايس، الرئيس التنفيذى لشركة «ديجوسا جولدهاندل الألمانية المتخصصة فى تخزين الأشياء الثمينة،:«نشهد زيادة فى الطلب على خزائننا، غالبا لتخزين الأموال»، موضحا أن «هذا الطلب القوى مستمر منذ أشهر ونحن مستمرون فى زيادة قدرتنا».