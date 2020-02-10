مدرب النصر السعودي: لا بديل عن الفوز على السد

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر السعودي أن لاعبيه يعملون على الفوز بالبطولات التي يشاركون بها، ومن بينها دوري أبطال آسيا التي تعد الهدف الأساسي لفريقه، مؤكداً أن ما يقلقه هو غياب عدد من عناصر فريقه عن مواجهة السد القطري غدا الثلاثاء.

وقال مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة السد: " جميع المباريات والبطولات التي نشارك فيها هدفنا الأول فيها هو تحقيق الانتصار، وجميع البطولات مهمة بالنسبة لنا ونطمح إلى التتويج بها رغم الصعوبات التي نواجهها في بعض المباريات إلا أننا مصرين على تحقيق الانتصار فيها".

ويفتتح النصر مشواره القاري بمواجهة السد القطري غداً الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وشدد فيتوريا على أن فريقه يعاني من عدم جاهزية بعض اللاعبين أمثال عبدالله مادو وعمر هوساوي اللذين لن يشاركا في مواجهة الغد أمام السد، لكنه أكد على ثقته في أن فريقه سيقدم مباراة جميلة أمام السد وسيلعب من أجل الفوز فقط.

وأضاف المدرب البرتغالي: " جميع الفرق في العالم لا يمكنها تحقيق الانتصار في جميع المباريات، ولكن ما يميزنا هو صناعة الفرص المحققة في المباريات لكن بعضها لا تترجم إلى أهداف".

ويعاني النصر من تراجع النتائج خلال الاسابيع الاخيرة في الدوري السعودي بعد التعادل امام ضمك والفتح بنفس النتيجة 1 /1.