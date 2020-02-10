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مصرع 3 أشخاص جراء سوء الأحوال الجوية في أوروبا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 2:03 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 2:03 م

تسبب سوء الأحوال الجوية المصاحب للعاصفة "سيارا" في مصرع 3 أشخاص في التشيك وسلوفينيا والسويد، إلى جانب إغلاق المدارس وعرقلة الرحلات الجوية وحركة المرور وانقطاع الكهرباء بمناطق واسعة في أوروبا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن شخصين لقيا مصرعهما بجنوب غرب التشيك وشمال سلوفينيا إثر سقوط الأشجار على سيارتيهما، فيما غرق شخص وفقد آخر في السويد إثر غرق قارب بجنوب البلاد.

ولا تزال السلطات في ألمانيا تحاول إعادة الكهرباء إلى أكثر من 50 ألف منزل بشمال ولاية بافاريا، فيما أصيب عدد من الأشخاص جراء سقوط الأشجار بولاية شمال الراين-وستيفاليا.. وتعرقلت حركة القطارات بشمال البلاد، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية من المطارات الألمانية وإغلاق المدارس بعدة مدن.

وفي التشيك.. انقطعت الكهرباء عن 96 ألف منزل بأنحاء البلاد، وألغيت 7 رحلات جوية على الأقل من مطار "براغ" الدولي وحولت طائرة مسارها من براغ إلى العاصمة النمساوية فيينا بسبب تعثر الهبوط، كما تعطلت حركة القطارات بسبب سقوط الأشجار.

كما انقطعت الكهرباء عن 20 ألف منزل في بريطانيا خلال الليل، ولا يزال 180 تحذيرا من الفيضان ساريا بأنحاء البلاد، فيما تعرقلت الحركة بشبكة الطرق والعبارات والقطارات.

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