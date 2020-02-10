ألمانيا تسجل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور

أعلنت ألمانيا تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس أنفلونزا الطيور في فصل الشتاء الحالي.

وأعلنت إدارة منطقة بريتسفلد بولاية بادن-فورتمبرج اليوم الاثنين أن الطيور المهاجرة ليست السبب في الحالة الثانية كما كان في الحالة الأولى، وأشارت إلى أن الحالة الثانية ظهرت في نحو 30 دجاجة في مزرعة دواجن.

وأوضحت الإدارة أنه تم إعدام جميع الطيور يوم الجمعة الماضي.

ورجحت الإدارة أن يكون سبب العدوى هو طيور مائية برية نظرا لأن المزرعة تقع على مقربة من مجرى مائي، وقد أغلقت الإدارة المنطقة المحيطة بالمزرعة بقطر لا تقل مسافته عن ثلاثة كيلومترات كما أقامت منطقة للمراقبة على مسافة عشرة كيلومترات من مكان ظهور الحالة الجديدة.

ويتعين على أصحاب المزارع الواقعة في هذه المنطقة اتخاذ التدابير الوقائية والإبقاء على دواجنها داخل الحظائر.

كان معهد فريدريش لوفلر الاتحادي في ألمانيا قد رجح في العشرين من الشهر الماضي وقوف الطيور المهاجرة وراء ظهور أول حالة إصابة بفيروس H5N8 المسبب لأنفلونزا الطيور، في ألمانيا خلال فصل الشتاء الحالي.

وكانت اِلكه راينكينج، المتحدثة باسم المعهد بمدينة بوتسدام الألمانية، قالت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن خبراء المعهد أصبحوا يرجحون ذلك بعد ظهور الفيروس في أحد الطيور البرية، مشيرة إلى وجود العديد من حركات الهجرة حاليا.

وذكر المعهد أنه منذ بداية العام كان هناك تفش مفاجئ عابر للحدود لعدوى فيروس H5N8 المسبب لطاعون الطيور في مزارع بشرق أوروبا.

غير أنه لا يوجد حتى الآن حالات معروفة لانتقال العدوى بهذا الفيروس إلى البشر.

وكان المعهد أعلن في الشهر الماضي أن من غير المتوقع في الوقت الراهن أن يتطور الأمر خلال الأسابيع المقبلة ليتحول إلى وباء بنفس الحجم الكبير الذي وقع في فصل الشتاء 2016/2017.

ولم تسجل ألمانيا في العام الماضي أي حالات إصابة أو تفش لوباء انفلونزا الطيور.

وكانت حالات إصابة بفيروس H5N8 قد وقعت في موسم 2016/2017 في عدد من مزارع الدواجن حيث تم التخلص من مئات آلاف الطيور للحد من انتشار الوباء، وقال المعهد آنذاك إن هذه الحالات كانت أسوأ وباء بأنفلونزا الطيور في أوروبا وفي ألمانيا، وكان الفيروس قد وصل إلى أوروبا عن طريق طيور مهاجرة قادمة من آسيا.