قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة ريني فايلر، لا يستعجل عودة رمضان صبحي، وانتظامه في التدريبات بعد تعافي اللاعب من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "من الممكن أن ينتظم رمضان في المران يوم الجمعة مع اللاعبين المستبعدين من مباراة المصري، ثم يشارك في التدريب الجماعي يوم السبت أو الأحد المقبل".

وشدد "من الأفضل ألا نستعجل، فالأهم أن يكون جاهزا لمرحلة أهم سنلعب خلالها مباراتي الزمالك في السوبر ثم الدوري، وكذلك مواجهة صن داونز في دوري الأبطال، الأهم ألا يشعر اللاعب بأي آلام".

وعن الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد، أشار مدير الكرة بالأهلي "من أفضل مبارياتنا هذا الموسم من حيث الاستحواذ والفرص والأهداف".

وأتم تصريحاته "لابد أن تكون المستويات متقاربة بين لاعبي الفريق في ظل ضغط المباريات، كل اللاعبين لديهم نفس الروح والرغبة في التواجد، وإلا لا يستحقون اللعب للأهلي".

ويلتقي الأهلي ضد الزمالك يومي 20 و24 فبراير الجاري، قبل أن يستضيف صن داونز يوم 29 من الشهر ذاته في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.