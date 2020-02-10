 مصرع شخص وإصابة 2 إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 2 إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
خميس البرعي
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 11:28 ص

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق العلمين الكيلو ٥٢ اتجاة مرسي مطروح، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصيني.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "إبراهيم محمد علي" البالغ من العمر 30 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متهتكة بالوجة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد حسن محمد" البالغ من العمر 25 عاما فيصل القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة "محمود محمد صادق عطية" البالغ من العمر 32 عاما فيصل القاهرة.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.


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