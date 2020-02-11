المصري يعاني من 6 غيابات أمام الأهلي

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تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عن مواجهة الأهلي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال في تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس": "الأهلي ناد كبير ويسير بشكل جيد هذا الموسم، نعاني من غيابات مثل النيجيري إيزي إيميكا و أحمد شوشة وإسلام عطية وبهاء مجدي وأحمد مسعود، بخلاف العملية الجراحية لعماد فتحي".

وأضاف: "الأهلي ناد كبير، ويسير بشكل مميز هذا الموسم، الأهم أن تخرج المباراة بشكل يليق بالفريقين، والنتيجة قدرية".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري في مباراة قوية، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري، يوم الجمعة القادم.