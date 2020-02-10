الخارجية الروسية: وضع القنصل الصيني الجديد لدي البلاد بالحجر الصحي لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية دخول القنصل العام الصيني الجديد لدى روسيا، تسوي شاوشون، الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن ممثل وزارة الخارجية الروسية في مدينة يكاترينبورج، ألكسندر خارلوف قوله - إنه فور وصول القنصل الصيني الجديد إلى المدينة، تم وضعه تحت الحجر الصحي في منزله لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن القنصل الصيني الجديد وصل إلى روسيا يوم 6 فبراير الجاري.

يذكر أنه تم عزل 128 مواطنا صينيا في مدينتي يكاترينبورج وبوجدانوفيتش في مقاطعة سفيردلوفسك، كإجراء وقائي.