فيلم الأكشن والدراما والسيرة الذاتية «فورد ضد فيرارى ــ Ford v Ferrari» على جوائز أفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي، ضمن النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، المقام على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وبطولة كريستيان بيل، ومات ديمون، وكايتريونا بالفى، وتريسى ليتس، وجون بيرنثال، وراى ماكينون، وجيه جيه فيلد، وجوش لوكاس، ونوح جيب، وتدور أحداث الفيلم حول المصممة «كارول شيلبى» والسائق «كين مايلز» اللذين صارعا تدخل الشركات وقوانين الفيزياء، وتحديا أنفسهما من أجل صناعة سيارة سباق ثورية لشركة «فورد»، وتحدى سيارة «فيرارى» الإيطالية للفوز بالسباق المقام فى مدينة ليمان الفرنسية عام 1966.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.