إدانة مواطن بريطاني بالتخطيط لشن هجمات على مواقع سياحية في لندن

أدانت محكمة بريطانية اليوم الاثنين مواطنا بريطانيا بالتخطيط لشن هجمات إرهابية على مواقع سياحية في لندن، وذلك بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام على تبرئته من تهمة الإرهاب على خلفية اعتقاله السابق خارج قصر باكنجهام.

ويحاكم محسن تشودري، الذي ينحدر من مدينة لوتن بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، لقيامه بإبلاغ الشرطة السرية عن خططه خلال عملية مراقبته التي استمرت ستة أشهر ونصف الشهر.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه تم إدانة سنيه تشوردي، البالغة من العمر 25 عاما، لتقاعسها عن إبلاغ شرطة مكافحة الإرهاب عن خطط شقيقها، حتى بعد أن طلب منها المساعدة في تنفيذ هجوم.

وألقي القبض على محسن تشودري وبحوزته سيفًا بالقرب من قصر باكنجهام في وسط لندن في عام 2017 ووجهت إليه تهمة الإرهاب. وتمت تبرئته وإطلاق سراحه من الحجز في ديسمبر 2018.

وأضافت الشرطة أنه بدأ "نشر رسائل مزعجة على الإنترنت" خلال أيام من تبرئته.

واشترى تشودري في وقت لاحق سلاح مزيف وأخبر الشرطة السرية أنه يريد الحصول على سلاح حقيقي ، لأنه "يفكر في استهداف مناطق سياحية مزدحمة في وسط لندن ومسيرة المثليين في لندن".

كما ادعى تشودري بأنه خدع هيئة المحلفين التي وجدت أنه غير مذنب في محاكمته السابقة بالإرهاب، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال ريتشارد سميث قائد قوة مكافحة الارهاب التابعة لشرطة العاصمة في بيان "كان محسن تشودري مصمما على قتل الأبرياء لكننا اعتقلناه في الوقت المناسب بعد أن تمكنا من جمع أدلة كافية بشأن مخططاته."