عبدالعال يحيل 6 مشاريع قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، 6 مشاريع قوانين مقدمة النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة أعمال البلطجة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب سامي رمضان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية خريجي المؤسسات الإيوائية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الصحية مشروعي قانونين مقدمين من النائبة نشوى الديب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وأعلن عبدالعال إحالة مشروع قانون آخر مقدما من النائبة نشوى الديب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.