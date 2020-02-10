كييف تفرض قيودا مؤقتة على دخول الوافدين من إقليم هوبي الصيني

فرضت أوكرانيا حظرا "مؤقتا" على دخول الوافدين من إقليم "هوبي " الصيني - الذي تقع به مدينة "ووهانط ؛ بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في يناير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء الأوكراني نص على اتخاذ تدابير لمنع دخول الفيروس - الذي يتسبب في اعتلال تنفسي حاد - ، إلى أوكرانيا وانتشاره بها.

وينص المرسوم "بشكل خاص " على زيادة حالة تأهب نظام الدفاع المدني لمنع حدوث حالة طوارئ على مستوى الدولة نظرا لاحتمال انتشار فيروس "كورونا".

كما يفرض المرسوم قيودا "مؤقتة " وشروطا خاصة على دخول الأشخاص الذين أقاموا في إقليم "هوبي " ، عن طريق عزلهم لمدة أربعة عشر يوما داخل مؤسسات صحية أقامتها وزارة الصحة في البلاد.