انتشر، مؤخرا، "كوميك" على مواقع التواصل الأفغانية يحكي عن انتحاري يقع في أيدي لصوص أفغان، فيجردونه من الحزام الناسف؛ ليبيعوا الحزام بـ25 دولارا، ورغم أن تلك مجرد نكتة، إلا أنها تعبر عن مدى انتشار السرقات في أفغانستان، لدرجة جعلتها تتفوق على حوادث الإرهاب بكثرتها.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه بالرغم من انخفاض وتيرة الهجمات الإرهابية في العاصمة الأفغانية كابول؛ بسبب الهدنة المؤقتة بين أمريكا وحركة طالبان، إلا أن العاصمة لازالت مكانا خطرا بوتيرة عالية من عمليات الاختطاف والسطو المسلح والسرقة بالإكراه والابتزاز.

وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي الأفغانية يوميا بعمليات السرقات المسلحة وهجمات السكاكين لمجرد سرقة هاتف صغير، ومن أبشع الجرائم الأخيرة هي قتل أسرة من 4 أشخاص ضربا ببلطة لسرقة منزلهم.

ويقول مسئولو الأمن الأفغاني، إن فترة التهدئة مع طالبان أتاحت الفرصة للتعرف على مشكلة كبيرة، وهي "عسكرة الشرطة" لسنوات مضت لأغراض مكافحة الإرهاب؛ ما جعلها أقل كفاءة في التعامل مع القضايا الأمنية الطبيعية التي تحلها أي أجهزة شرطة حول العالم كالجريمة.

وبتعليق له، يقول مسعود أنديرابي وزير الداخلية الأفغاني، إن معدل الجريمة على هيئته العالية لم يزد مع الهدنة الأخيرة، ولكن تفرغ المواطنون من مشاكل الإرهاب جعلهم يهتمون أكثر بالحديث عن الجريمة.

وأضاف مسعود: "إذا تمت سرقة هاتف أحدهم أيام الإرهاب بعد حدوث تفجير راح ضحيته 80 شخصا فسيقول هذا المسروق إنه جيد أن يبقى على قيد الحياة فحسب، ولكن الآن بعد خفوت العمليات الإرهابية أصبح التفكير أكثر في السرقات".

ومشكلة أخرى تواجه الشرطة الأفغانية، هو أن حصيلة قتلاها العالية بهجمات طالبان، إلى جانب فصل العديد من القيادات الشرطية لقضايا فساد، يجعل الشرطة منشغلة أكثر بجلب عناصر أمنية جديدة وتدريبها عن عمل برنامج أمني قوي لمكافحة الجريمة.

ويضيف الوزير مسعود أن بين 70% و90% من هجمات طالبان الأسبوعية تنال معسكرات الشرطة، وفي بعض المدن، بالكاد تستطيع الشرطة تجميع أنفسهم وحماية مقراتهم فحسب.

ويتابع مسعود أن السلام لم يتحقق بعد، وإذا تم الحديث عن شرطة مهنية في أوقات السلام، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن الشرطة لم تصل للمهنية المطلوبة لمكافحة الجريمة بعد.

ويقود مسعود، ذي الـ39 عاما، مرحلة التطوير الجديدة لوزارة الداخلية الأفغانية التي نزفت كثيرا جراء هجمات طالبان العنيفة، فمنذ قدم من هيئة المخابرات الأفغانية كان مسعود جاهزا للمهمة، فاعتمد على أمرين هامين، أولهما زيادة عدد ظباط النخبة بالشرطة الأفغانية، وثانيهما تحسين الجانب اللوجيستي لمعسكرات الشرطة.

ولزيادة عدد الظباط المؤهلين للمعارك مع الإرهاب، قام مسعود بترقية جميع مديري الأمن البيروقراطيين بنصف الولايات الأفغانية لمجالس أمنية عليا؛ ليأتي محلهم ظباط نخبة صغار ذوي كفاءات قتالية.

وعلى الصعيد اللوجيستي، زود مسعود المعسكرات النائية بأجهزة تحديد المواقع لتسهيل عمليات إمدادها ولتجنيبها الغارات الجوية الخاطئة عند التصدي للهجمات الإرهابية.

وكذلك أنشأ مسعود وحدة مكافحة فساد متطورة لظبط قضايا الفساد بين ظباط الشرطة، وكل تلك الجهود لحل المشكلة العسكرية في حرب الإرهاب بالنسبة للشرطة.

وعلى الصعيد الأمني بالعاصمة كابول، قام مسعود بتعيين العميد إريان فايزي، ذي الـ14 سنة خبرة بمجال المخابرات، مديرا لمكتب تحقيقات الجريمة؛ إيمانا منه بتفوق رجال جهاز المخابرات بوضع الأنظمة وإدارة المشاكل.

وبالنسبة للعميد فايز وأي مدير أمني يبغى السيطرة على الجريمة بالعاصمة الأفغانية، فتصميم المدينة نفسه لا يساعد على ذلك؛ لأن المدينة المصممة لمليون شخص يقطنها 6 ملايين، وهي مقسمة بمجموعة تلال يكسوها الجليد شتاء، إلى جانب انتشار جدران مقاومة التفجيرات الإرهابية بالمدينة يكون تحرك السيارات الشرطية صعبا وبطيئا.

وفي كابول، يوجد 15 ألف عنصر أمني معظمهم في المعسكرات الخارجية وأبراج المراقبة، بينما المتخصصون بمكافحة الجريمة هم فقط 1200 عنصر، أي بمعدل عنصر أمني لكل 5800 مواطن.

ويقول فايزي إن خطته ستشمل تعزيز الجانب المعلوماتي للقضاء على الجريمة، فتم إنشاء مركز متخصص لمراقبة معظم شوارع العاصمة بكاميرات محملة على مناطيد، وكذلك يهتم المركز بتزويد 2000 سيارة شرطية بأجهزة تحديد المواقع؛ لسهولة وصولها لأماكن الجريمة، بينما ستعني الشرطة بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أماكن حدوث الجرائم بمساعدة صفحات إخبارية مثل "كابول غير آمنة".

وفي المكتب الخاص بفايزي، يجري العمل على قدم وساق، إذ يتابع الرجل "لاب توبين" أمامه إلى جانب هاتف يومض برسائل الواتس آب الذي يستخدم بفعالية لمتابعة التطورات الميدانية، وكذلك هناك جهاز اللاسلكي وكومة من ملفات القضايا.

وفي ذات الليلة، جاء الخبر على جهاز اللاسلكي الخاص بفايزي، لينبئ بمشكلة، فهناك تبادل إطلاق نار في أحد الأحياء ولكنه ليس هجوما إرهابيا بل نزاعا عائليا، وما زاد الأمر أن أحد المتنازعين لقي مصرعه برصاصة على يد ظابط شرطة من أقربائه.

وعلى الفور ولاحتواء الأزمة، أرسل فايزي 50 عنصرا من قوات التدخل السريع؛ لتأمين المنطقة تحسبا من هجوم انتقامي، بينما هرب الظابط القاتل.

وفي اليوم التالي، خرج متعاطفون مع الرجل القتيل بمظاهرة في أحياء كابول احتجاجا على عدم إنجاز الشرطة للعدالة نحو الظابط القاتل، ولكن الآن بانتظار الشرطة مهمة أخرى لتأمين المظاهرة من زي هجوم انتحاري يستهدف التجمعات البشرية، ولكن بالنسبة إليهم فهم كشرطيين أفغان خبراء في مراقبة الانتحاريين أكثر من خبرتهم بمكافحة الجريمة.