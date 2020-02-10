انهيار جزئي لعقار قديم دون خسائر بشرية غرب الإسكندرية

انهارت، مساء أمس الأحد، أجزاء من عقار "قديم" مكون من 7 طوابق، كائن في منطقة الورديان، غرب محافظة الإسكندرية، دون أن يسفر عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

تلقت شرطة الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات حي غرب، حول سقوط أجزاء من العقار رقم 90 والكائن في شارع عبدالكريم، منطقة الورديان، وأصدر الحي قرارًا بالإخلاء المؤقت للسكان، دون المنقولات.

وبانتقال الشرطة النظامية رفقة قوات تابعة لادارة الحماية المدنية، ومسؤولي الحي، إلى موقع الانهيار، تبين من الفحص الأولي أن العقار مكون من طابق أرضي، و6 طوابق علوية، مأهولة بالسكان، وسقط سقف حجرة الطابق السادس علوي منه.

تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة مينا البصل حمل رقم 753 لسنة 2020 بالواقعة، مع وضع حواجز حديدية حول العقار، حفاظًا على حياة المارة والسيارات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.