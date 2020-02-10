وزير الداخلية السوداني يقرر إنشاء آلية لرقابة السلع الاستراتيجية

أصدر وزير الداخلية السوداني الفريق الطريفي إدريس، قرارًا بإنشاء آلية مراقبة ميدانية مؤقتة للرقابة على السلع الاستراتيجية، برئاسة اللواء طارق الرشيد علي محمد.

ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن تلك الآلية تعمل على الرقابة الميدانية للسلع الاستراتيجية؛ لاسيما توزيع دقيق الخبز، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وذلك إلى حين استكمال الهيكل التنظيمي لمباحث التموين، في إطار التنسيق مع وزارة التجارة والصناعية لإنفاذ سياسات السودان الاقتصادية.

وفي ذات السياق، كان مجلس الأمن والدفاع بالسودان عقد اجتماعًا اليوم بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لمناقشة تدابير نزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد، ناقش خلاله آليات تخفيف أعباء المعيشة والحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

واستعرض وزير المالية إبراهيم البدوي، خطط وزارته في الفترة المقبلة، وأوجه الصرف في الموازنة الجديدة، داعيًا إلى تقليص دعم الوقود تدريجيًا.