قنصلية إيران في مدينة النجف العراقية تستأنف العمل بعد إغلاق لشهرين إثر تعرضها لاعتداءات

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استأنفت القنصلية الإيرانية في مدينة النجف العراقية عملها اليوم الاثنين، وذلك بعد شهرين من الإغلاق جراء تعرضها لاعتداءات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن القنصل العام الإيراني في النجف حميد مكارم القول إن الأنشطة القنصلية استؤنفت بعد توقف دام شهرين .

وقال إن القنصلية بدأت حاليا بتقديم العديد من الخدمات التي كانت تقدمها في السابق مثل إصدار التأشيرات وتوثيق الشهادات والشؤون الاجتماعية، وسوف تستأنف الخدمات والشؤون القنصلية الأخرى في الأسابيع المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن القنصلية كانت تعرضت لعدد من الاعتداءات نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت الخارجية العراقية أدانت الاعتداءات، ووصفت منفذيها بأنهم "أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة" التي تشهدها المدن العراقية منذ أكتوبر.