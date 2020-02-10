الأهلي يواجه طلائع الجيش في مهمة البحث عن الفوز الـ14 على التوالي

احتمالات لتغييرات عديدة في تشكيل الاحمر.. وعمرو جمال يعود لهجوم الطلائع.. وغياب عمار حمدي "المعار"

تختتم اليوم، الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، "الدور الاول" ، بثلاث مباريات هامة ابرزها الأهلي المتوج بلقب بطل الشتاء، بعد ضمان تصدر الدور الأول، والذي سيواجه طلائع الجيش في السابعة والنصف بإستاد القاهرة الدولي، ويسبق المباراة في الثانية والنصف مواجهة قوية تجمع طنطا مع انبي، وفي الخامسة مساء يواجه وادي دجلة مع المصري .

الأهلي ، يدخل المباراة، وهدفه مواصلة انتصارات المتتالية ، والفوز الرابع عشر علي التوالي ، وحقق الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني ، ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ مسابقة الدوري ، وأصبح على بعد 4 انتصارات متتالية لمعادلة الرقم التاريخي بالفوز 17 مباراة متتالية في افتتاحية موسم 2004/2005 الذي حققه الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه ، بعدما تخطي فايلر ، رقم الهولندي بونفرير 12 فوزا متتاليا ، عقب قيادة السويسري ، الأهلي للفوز علي بيراميدز .

ويبحث الأهلي عن استمرار توسيع الفارق بينه وبينه منافسيه في الدوري ، للتفرغ للمواجهات الصعبة في دوري ابطال افريقيا ، خاصة وان هدف الادارة العودة لمنصة التتويج كبطل للقارة وتحقيق اللقب التاسع بعد غياب 7 سنوات .

ويعود للمشاركة خلال مباراة اليوم ، رامي ربيعة الذي ، والذي غاب عن مباراة بيراميدز الاخيرة بالدوري ، للإيقاف ،في الوقت تأكد لحاق السنغالي أليو بادجي ، بالمباراة بعد وصوله وانتظامه في التدريبات ، بعد سفره لمدة 48 ساعة لتجديد جواز السفر الخاص به ، في الوقت الذي فتح المالي أليو ديانج ، هدف الفوز علي بيراميدز شهيته وطالبه فايلر بالتسديد بقوة خلال المباريات القادمة ، في الوقت الذي يستمر غياب رمضان صبحي ، للإصابة ، بجانب سعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود لنفس السبب .

ومن المنتظر ان يجري رينيه فايلر بعض التغييرات على تشكيلة الفريق تطبيقا ليساسية التدوير وارحة اللاعبين في المرحلة المضغوطة الحالية، ومن المتوقع ان يبدا فايلر بمحمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومحمد هاني وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات وجونيور اجاي ومروان محسن .

من جهته حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن اهمية مباراة اليوم، وعدم التركيز على اي مواجهات مقبلة ، سواء مواجهتي الزمالك في السوبر والقمة ومواجهة صن داونز .

الأهلي وطلائع الجيش التقيا في 25 مباراة سابقة بالدوري، حقق خلالهم الأهلي الانتصار 20 مرة، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات أخرى، بواقع تعادلين سلبيين وثلاث إيجابي، في حين لم يتمكن الطلائع مطلقًا من تذوق طعم الفوز على الأهلي.

وسجل الأهلي 52 هدفًا في شباك الطلائع، في حين تلقت شباكه 12 أهداف فقط.