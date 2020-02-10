السفير الروسي في بكين: الرئيسان الروسي والصيني سيلتقيان ثلاث مرات خلال العام الجاري

صرح السفير الروسي لدى بكين أندريه دينيسوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج ، سيعقدان اجتماعين في روسيا ، واجتماعا ثالثا في الصين ، خلال العام الجاري.

وأعرب السفير الروسي - في تصريحات إعلامية بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين، عن الأمل في استئصال فيروس "كورونا " بحلول فصل الربيع ، وتسير الأموروفقا للجدول المخطط لها.

وأشا إلى أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة روسيا في مايو القادم ن للمشاركة في الاحتفال بمرور "75 عامًا " على انتصار "الاتحاد السوفيتي " سابقا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف السفير الروسي أنه بعد زيارة مايو ، يعتزم الرئيس الصيني زيارة مدينة "سان بطرسبورج" الروسية في شهر يوليو، فيما يتوقع أن يزور الرئيس بوتين الصين في النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد أن الصين لا تدعم فقط اقتراح الرئيس بوتين بعقد اجتماع لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولكنها مستعدة أيضا للمساعدة في التحضيرات، حيث أبلغوا ( موسكو ) أنهم مستعدون للمشاركة في الإعدادات، إذا أعربت الدول الأخرى عن موافقتها لتقديم المقترحات، لافتا إلى أن (موسكو) لم تحصل على رد (واشنطن ) حتى الآن بشأن اقتراح الرئيس بوتين.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ، قد صرح أمس الأحد، بأن الجانب الأمريكي يدرس مبادرة الرئيس الروسي.

وقال المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف ، إن الرسائل التي تتضمن تفاصيل اقتراح بوتين بعقد قمة لزعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا" قد تم إرسالها.