قال أسامة عبد الخالق، سفير مصر بأثيوبيا، إن تجربة مصر في رئاسة الإتحاد الإفريقي كانت ثرية للغاية، وأنها تركت «بصمة قوية»، لافتًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع بالعديد من المبادرات المسموع صداها في أروقة الإتحاد، كالتركيز على منطقة التجارة الحرة القارية؛ واعتبارها محفز لتنمية القارة، والاهتمام بمجالات البنية التحتية، وتحسين عملية تنسيق الأدوار على الأصعدة كافة، ودعم إعادة التعمير والتنمية بعد النزاعات.

وأضاف «عبد الخالق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي حرص على اختيار موضوع «حالة الإتحاد» في الجلسة المغلقة، وأنه أتاح الفرصة للقادة للحديث عن التحديات، لافتًا أنه تم تغطية كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة حديث حول إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب، واقترح وضع الفكرة قيد الدراسة والنقاش.

وأشار إلى أن الحديث دار حول فكرة أن إفريقيا لا تعوقها الامكانيات؛ وأن الأزمة تتمثل في تنسيق الجهود فقط، وأن مكافحة الإرهاب لا تكمن في القوة العسكرية وحدها؛ وإنما في مكافحة الفكر الأيديولوجي والتعاون الاستخباري وتبادل الخبرات.

وانطلقت الأحد، القمة الإفريقية في أديس أبابا تحت شعار "«إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا».

وركز القادة الأفارقة على قضايا خطة السلام الأمريكية، والأزمة الليبية، ومكافحة التطرف، وشطب السودان من قائمة الإرهاب.