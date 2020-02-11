قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مسألة العلاوات الخمس لا تتعلق بإعداد القانون، معقبة: «لو المشكلة في إعداد القانون فممكن نخلصه في يوم»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت «القباج» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المسألة تتعلق بالوصول إلى قرار نهائي بشأن موقف العلاوات الخمس، موضحة أن آخر إفادة من مجلس الدولة هي عدم الاستحقاق.

وأشارت إلى استمرار بحث الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس النواب، من أجل تقديم أفضل حل للدولة والمواطن في آن واحد، متابعة: «توجيه مجلس الدولة بقرار نهائي بشأن العلاوات أفاد بعدم الاستحقاق، وإذا حدث التغيير إعداد القانون سيستغرق ساعتين، المشكلة لا تتعلق بإعداد القانون والموازنة ليست الفيصل النهائي».

وأكدت وزيرة التضامن على بذل الوزارة الجهد للوفاء بحقوق المستحقين، بعد الدراسة والتنسيق في إطار موارد الدولة المتاحة والتشريعات الموجودة، تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والفئات الأولى بالرعاية.

ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في اجتماعها، أمس الأحد بشكل مبدأي، على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

https://youtu.be/1HZH2j69QtA