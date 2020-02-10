قال الفنان رامي جمال، إن المرض المصاب به (البهاق) ليس له علاج سوى بالكورتيزون الذي مُنع منه مسبقًا؛ لذلك لم يجد حلولًا في الخارج إلا بالتأمل والهدوء، معلقًا: «متأكد إن بالحب والروح المعنوية والدعم هخف إن شاء الله».

وأعرب المطرب الشاب، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، عن سعادته بطرح كليب «سقف»، لافتًا إلى وقوف العديد من الفنانين بجانبه، ودعوتهم لأصدقاءهم للمساعدة، وأن التصوير تم بمجهودٍ كبير عن طريق 3 مدراء تصوير، وأن صاحب فكرة الأغنية هو الموزع «توما».

وشكر كل من ساهم في انتاج الكليب وتصويره، معلقًا: «الحمد لله أنا شايف إن ربنا بيحبني وبيخليني أحس الحب دة وأشوفه مترجم»، متابعًا: «الأغنية دي أي حد محبط يسمعها ينبسط».

وطرح المطرب رامى جمال فيديو كليب «سقف»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعد ضمن أغاني ألبومه الجديد بعنوان «أنا لوحدى»، بمشاركة كوكبة من النجوم، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقي توما.

وأعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق فى نوفمبر الماضى، ولقى دعًمًا كبيرًا من الجمهور والفنانين.