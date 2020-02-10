صرح الدكتور حسين عبد الرحمن، وكيل وزارة الصحة الإماراتية، إن الفريق الطبي المعالج لأول حالة إصابة بفيروس «كورونا» لديهم؛ استخدم أدوية خاصة بتقوية المناعة وتخفيف شدة الأعراض، مشيرًا إلى عدم وجود دواء خاص للقضاء على الفيروس.

وأشاد «عبد الرحمن» أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، بجهود القيادة الإماراتية والقطاع الصحي، مضيفًا أنهم يعملون باقتدار وترصد، وانهم على أهبة الاستعداد، على حد وصفه.

وأعلنت الإمارات عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية في أواخر يناير الماضي.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى.