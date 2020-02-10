«التعليم»: كتاب دوري لواضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019-2020، وأوضحت أن قطاع التعليم الفني أعدّ وراجع وطبع كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، إلى جانب إعداد كتيب تعليمات لرؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لرؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.

وأشارت الوزارة إلى عمل كتاب دوري لواضعي الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020 وتوزيعها على النوعيات، وإعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية ووضع خطط للامتحانات العملية، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم السبت 9 مايو القادم، وتستكمل بعد الامتحانات النظرية، والتي ستبدأ يوم السبت 16 مايو القادم، مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثاني 25 يوليو القادم.

وتابعت أنه سيتم عقد لقاء تنويري مع اتحاد طلاب مصر لمناقشتهم في مواعيد الامتحانات وما يترتب عليها من أمور تتعلق بها قبل اعتماد جداول سير الامتحانات من الوزير طارق شوقي.

وأشارت إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وعضوية مديري عموم النوعيات وتنمية المواد، وكذا عضو من الشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات؛ لعمل المقابلة الشخصية للمرشحين لوظيفتي (رؤساء - وكلاء) لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، ثم تم عرض من سيتم اختيارهم (أساسي - احتياطي) على الجهات الأمنية والجهات الرقابية.

ولفتت إلى أنه بناءً على موافقة الوزير، فقد تم تشكيل لجان بجميع المحافظات لمقابلة المرشحين لوظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

وأوضحت أنه تم فتح بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني بتاريخ 16 يناير 2020، حتى تتمكن المدارس من طباعة الأكواد الخاصة بالطلاب وتسليمها لهم لطباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل طالب بعد مراجعة بياناته حتى يتمكنوا من ملء استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بالمدارس اعتبارًا من 15 فبراير الجاري.