تركيا: تحييد 101من عناصر النظام السوري ردا على استشهاد جنودنا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين عن قصف 115 هدفا للنظام السوري ،و تحييد 101 من عناصره "في إطار قواعد الاشتباك والدفاع المشروع عن النفس ".

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركي اليوم الاثنين، بحسب وكالة الاناضول للأنباء التركية الرسمية.

كان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قد قال في وقت سابق اليوم الاثنين في تغريدة له أن القوات التركية "ردت مباشرة على الهجوم الذي استهدف جنودنا في إدلب، ودمرت مواقع العدو وانتقمت لشهدائنا".

كانت تركيا قد اعلنت عن مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة مثلهم في قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية السورية في محافظة إدلب،بحسب الأناضول.

يشار إلى أن ما لا يقل عن ثمانية من عناصر الجيش التركي (سبعة عسكريين ومدني) قتلوا في قصف سوري في إدلب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت تركيا إنها ردت على ذلك الهجوم بقصف 50 هدفا وقتل 76 جنديا سورياً.