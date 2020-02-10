نيابة المنتزه تحقق في حريق منزل مدير مستشفى المعمورة

أمرت نيابة المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، بسرعة استقدام تحريات المباحث حول واقعة نشوب حريق في شقة سكنية خاصة بالدكتور "أحمد.إ" مدير مستشفى أبو قير العام؛ كما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد أسبابه، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحريق.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية العميد جمال ياسين، يفيد ورد بلاغ من بنشوب حريق في العقار رقم 24 شارع رشاد شفيق، منطقة السيوف "شماعة".

وبانتقال الشرطة النظامية رفقة قوات تابعة لادارة الحماية المدنية، ومسئولي الحي، إلى موقع الانهيار، تبين من الفحص الأولي نشوب حريق في الشقة بالطابق الـ11، بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى التهام محتوياتها، دون خسائر أو إصابات بشرية.

تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.