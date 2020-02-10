حصد «Once Upon a Time in Hollywood» جائزة أوسكار أفضل تصميم إنتاج لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

تنافس على الجائزة



The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite