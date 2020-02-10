المالية: إطلاق مبادرة «قياس الرضا الوظيفي للعاملين» لحرص الوزارة على تطوير أداءهم

قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن مبادرة «قياس الرضا الوظيفي للعاملين» تأتي لحرص الوزارة على تطوير أداء ومهارات العاملين، مضيفًا أن الوزارة تكن كل التقدير للعاملين بها.

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، اليوم الأحد أن قياس الرضا الوظيفي للعاملين بالوزارة يتم على 5 محاور، مشيرًا إلى أنهم يقومون باستطلاع رأى الموظفين عن مدى رضاهم عن وسائل التدريب والقاعات التي يتم بها وملائمته لاحتياجاتهم، وقياس مدى رضاهم عن الرواتب والحوافز المالية، ورأيهم في الأداء الاشرافي ومدى تعاون القيادة معهم، وتوفير الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات الخاصة بالمهام الوظيفية وتوفر البيانات والمعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتناول منظومة الترقي.

وأكد أن الاستبيان مصمم بشكل علمي وأن هناك قنوات متصلة في شبكة لتوزيعه وتجميعه، ونقله إلى برامج احصائية، لافتًا إلى أن الهدف منه التعرف على نقاط القوة والضعف والتعامل معها.

وأعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفي لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذي لتطوير منظومة العمل على النحو الذي يتسق مع رؤية «مصر 2030».