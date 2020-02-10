الصحة السعودية: إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولا إصابات بالجديد

نفى فرع وزارة الصحة السعودية في المنطقة الشرقية إصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا "الجديد" الذي ظهر في الصين وفي بعض دول العالم، معلنة أن السعودي الذي تم اكتشافه مصاب بـ "فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم".

ونقلت صحيفة"عكاظ اونلاين" اليوم الاثنين عن المتحدث باسم صحة الشرقية أسعد سعود، قوله إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

كان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد اكد يوم الجمعة الماضي مجدداً عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة. مضيفا "رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

كانت وزارة الصحة السعودية، قد حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين اودي بحياة 908اشخاص واصابة 40 ألفا و171 آخرين.