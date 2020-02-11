لم يتوقع أكثر المتفائلين للنادي الأهلي، الأرقام المخيفة التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينية فايلر، الذي يعيش معه أفضل فتراته الفنية.

وحقق النادي الأهلي اليوم، الإثنين، فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة في الدور الأول للدوري الممتاز.

ويتبقى مباراة واحدة فقط في ختام مباريات الدور الأول والتي ستجمع المقاولون العرب أمام بيراميدز، غدًا الثلاثاء، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

ومع انتهاء مباريات الدور الأول يكون الأهلي مع فايلر قد خاض 14 مباراة، فيما تتبقى له 3 مؤجلات حقق فيهم الفوز جميعًا وجمع 42 نقطة، واقترب من معادلة انجاز البرتغالي مانويل جوزية، صاحب أطول سلسلة انتصارات مع الأهلي في الدوري برصيد 17 مباراة.

ولم يتلقى النادي الأهلي أي هزيمة في الدوري تحت قيادة رينية فايلر، إذ يمتلك النادي الأهلى أقوى خط دفاع بثلاث أهداف فقط في مبارياته أمام أسوان ونادي مصر وبيراميدز، بينما حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة كأكثر فرق الدوري.

في السياق ذاته، يمتلك الاهلي أقوى خط هجوم في المسابقة المحلية حتى الآن بعدما استطاع لاعبوه تسجيل 40 هدفًا، منها خماسيتين أمام أسوان وطنطا، ورباعية أمام كل من الجونة والاتحاد والإنتاج الحربي.

ويتبقى ثلاث مباريات مؤجلة للأهلي أمام كل من الزمالك، المصري البورسعيدي وإنبي.

على الجانب الآخر يواجه نادي الزمالك، القطب الثاني للكرة المصرية، أزمة كبيرة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعدما أنهى الدور الأول من المسابقة محتلًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة فقط، إذ خاض الفريق 15 مباراة فيما تتبقى له مواجهتين وديتين.

واستطاع نادي الزمالك العودة من مدينة الإسماعيلية بثلاث نقاط غالية، بعد الفوز على الدراويش بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

ويسير نادي الزمالك حاليًا تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عكس طموحات جماهيره التي تسعى دائمًا للفوز ببطولة الدوري الممتاز، والغائبة عن دولاب بطولاته منذ موسم 2014 - 2015.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، حقق الفوز في 9 مباريات فقط، وتلقى الهزيمة في مباراتين ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات، وجمع الفريق 31 نقطة فقط وسجل 22 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.

وتتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين من الدور الأول أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي والمصري البورسعيدي.