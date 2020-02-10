حصل فيلم الحرب والدراما «1917» على ثلاثة جوائز ضمن النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، المقام على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهم جائزة أفضل مزج صوتي، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مؤثرات بصرية.

الفيلم من إخراج سام ميندز، الذى شارك بتأليف الفيلم مع كريستى ويلسون كارينز، وهو بطولة دين تشارليز تشابمان، وجورج ماكاى، وتيريزا ماهونى، وكولين فيرث، وأندرو سكوت، ومارك سترونج، وبنديكت كومبرباتش، وريتشارد مادين، وتدور أحداثه حول جنديان من الجيش البريطانى خلال الحرب العالمية الأولى، يتم تكليفهم بمهمة مستحيلة، وهى إيصال رسالة إلى قوات الجيش البريطانى المحاصرة فى عمق أرض العدو.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.