السفارة الأمريكية بالعراق تحذر رعاياها من تظاهرات مرتقبة في بغداد

حذرت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الاثنين، رعاياها من تظاهرات مرتقبة في بغداد والنجف، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.