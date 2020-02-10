 السفارة الأمريكية بالعراق تحذر رعاياها من تظاهرات مرتقبة في بغداد - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية بالعراق تحذر رعاياها من تظاهرات مرتقبة في بغداد

أرشيفية
أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 2:30 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 2:30 م

حذرت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الاثنين، رعاياها من تظاهرات مرتقبة في بغداد والنجف، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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