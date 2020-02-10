«الذكاء الاصطناعي» باب رزق واسع لللاجئين العرب والأفغان في بلغاريا

واجهت اللاجئة الأفغانية في بلغاريا، سارا فايزي، والدة لطفلين، مأزقا حقيقيا حينما عجزت كمديرة فرع بنكي سابقة عن إيجاد وظيفة لعدم إتقانها اللغة المحلية، ولكن ناشطة بلغارية تدعى أيفا جومنيشكا، قررت مع منظمة "ناس في ضيقة" "HITL" تقديم يد العون لسارة، وتشغيلها في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي لا يتطلب أكثر من المجهود والوصول إلى الإنترنت.

وتقول سارة، لـ"فرانس 24"، إنها كانت تحمل هم العناية بأطفالها إذا وجدت عملا، لكن الآن مع العمل الجديد الذي يؤدي عن بعد، أصبح بإمكانها أداء مهمتها من البيت بجوار طفليها.

و"سارة"، واحدة من بين 2000 لاجئ سوري وأفغاني وعراقي، أقاموا في بلغاريا خلال السنوات الأخيرة، مع العلم بأن بلغاريا هي أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي؛ ما يجعل محنة أولئك اللاجئين تستمر.

ومن مكتبها المتواضع في أحد الفصول المدرسية بالعاصمة صوفيا، توضح جومنيشكا طبيعة العمل، إذ أن كل من اللاجئين المشمولين بالمبادرة يجمعون البيانات والصور اللازمة للاستخدام بمجال الذكاء الاصطناعي، مثل طائرات الدرونز الذكية، وبرامج التعرف على الوجه، وحتى سيارات القيادة الذكية، ومن ثم يتم بيع تلك البيانات للشركات الأجنبية العاملة بالمجال.

وجاءت فكرة المبادرة منبثقة عن مشروع أقيم منذ عامين لتعليم اللاجئين المقيمين في بلغاريا كورسات الإنجليزية والكمبيوتر؛ لتأهيلهم للعمل الحر، ولكن الفكرة جاءت لجومنيشكا بأنه قد يكون بديلا لا يتطلب وجود مهارات معينة ولا لغات لدى صاحبه، ففكرت بمجال الذكاء الاصطناعي؛ لسهولة المهمات المرتبطة به ونظرا لأن شركات أوروبية وأمريكية كثيرة تحتاج إلى من يقومون بتقديم مشاريع لها.

وتضيف جومنيشكا أنها لم تكن تملك أي خبرة بالذكاء الاصطناعي مسبقا، إلا أنه ذات مرة طلب أحد زبائن شركتها للأعمال الحرة مشروعا مرتبطا بالذكاء الاصطناعي، فبحثت عنه بمحرك البحث "جوجل"، وفهمت أنه مجال سهل وسوق قابل للنمو المستمر.

وخلال عام ونصف، كونت جومنيشكا فريقها من 120 لاجئا في بلغاريا، ومع توسع الأعمال لدى الفريق، قررت توسيع المبادرة لتشمل لاجئين مقيمين بدول أخرى غير بلغاريا.

ولتوسيع التجربة، تعاونت "HITL" مع منظمة "روية" لتدريب اللاجئين السوريين في سوريا وتركيا، ومنظمة "اعمل جيدا" المسئولة عن توفير كورسات متنوعة للنازحين في العراق.

وبعد توسيع النشاط، أصبح لدى الـ3 منظمات فريقا آخر من 150 لاجئا متنوعين بين سوريا والعراق وتركيا، بينهم شباب ونساء.

ويقول السوري خير علي، المقيم بمخيم نزوح في العراق، إن أفضل شيء في ذلك العمل أنه قابل للأداء في أي وقت ومكان، وقد كان العمل الحر بداية جيدة لشاير في حياته، حيث سهلت له أرباح العمل فتح مشروع صغير لمحل إصلاح الهواتف النقالة.

وكان خير نشطا في عمله الحر التابع للمبادرة رغم صغر سنه، إذ حقق أرباح 1300 دولار في آخر مشروع ذكاء اصطناعي قام بتسليمه.

ويقول خالد شعبان، مدير منظمة "روية"، المشاركة في المبادرة، إنها فتحت بابا جديدا للشباب السوريين بدلا من أن ينخرطوا في العصابات الإجرامية أو العمل المسلح، مضيفا أن المبادرة ليست بحاجة للتبرع بل لزبائن من الشركات العالمية لدعم استمرار العمل.

وبحسب نتائج أطلعت منظمة "اعمل جيدا"، "فرانس 24" عليها، فإن 70 من فريق اللاجئين لديها تمكنوا من إنجاز 7 مشاريع ذكاء اصطناعي بأرباح 12.5 دولار بين شهري مايو وديسمبر من عام 2019.

وتقول جومنيشكا إنها حرصت دائما ألا يتم استغلال كون فريقها لاجئين كي تقبل الشركات على شراء منتجاتها، بل دربت فريقا قويا وماهرا يديره خبراء؛ لضمان جودة المنتج الذي يتم بيعه وأن "اللاجئين يكسبون رزقهم بشرف ونزاهة".