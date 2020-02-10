الأمين العام للأمم المتحدة يزور روسيا مايو المقبل للمشاركة في احتفالات عيد النصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موسكو في شهر مايو المقبل ؛ للمشاركة في احتفالات عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا - في تصريح اليوم الاثنين - "إن الأمين العام للأمم المتحدة قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف".

يُذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن - في وقت سابق - أنه سيتم عرض 24 نموذجا جديدا للمعدات العسكرية في العرض العسكري الذي سيقام في 9 مايو المقبل بموسكو.

وقال شويجو: "لأول مرة سيشارك في الساحة الحمراء 24 من أحدث النماذج للمعدات العسكرية الروسية من أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ الساحلية ومركبات إزالة الألغام عن بعد والدبابات وعربات المشاة القتالية".

وأضاف: "العرض العسكري سيضم 15 ألف جندي و225 قطعة سلاح ومعدات عسكرية و150 طائرة".