«Parasite» مفاجأة أوسكار 2020 يحصد 4 جوائز

حصل فيلم الجريمة والدراما «Parasite» على أربعة جوائز ضمن النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، المقام على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهم جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

الفيلم من إخراج بونج جون هو، الذى شارك بتأليف الفيلم مع جين وون ما، وهو بطولة هيا جين تشانج

سو- دام بارك، ويو-جيونج تشو، ووو سيك تشوي، وسون كيون لي، وكانج-هو سونج، وتدور أحداثه حول عائلة عاطلة عن العمل، تقيم داخل شقة فقيرة، تتغير حياتهم رأسا على عقب عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، وسرعان ما يصير جميع أفراد اﻷسرة الفقيرة عاملين لدى اﻷسرة الثرية.‎

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.