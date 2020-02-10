الجزائر: 15 عاما سجن نافذ بحق شقيق بوتفليقة وشخصين آخرين

قضى مجلس الإستئناف العسكري بالجزائر، بمحكمة البليدة 50 كلم عن العاصمة، اليوم الإثنين، بالسجن 15 نافذة بحق من شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفيلقة، والمدير السابق لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق إلى جانب منسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، بينما تمت تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من تهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.

غير أنه تمت إدانة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون التي طالبت العديد من الأصوات في الجزائر وخارجها بإطلاق سراحها، معتبرينها سجينة رأي، بـ3 سنوات منها 9 أشهر نافذة عن تهمة عدم التبليغ مع وقف تنفيذ بقية مدة محكوميتها، ما يعني الافراج عنها باعتبارها قضت المدة حسب ما أكده نائبها في الحزب اليساري، جلول جودي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وكان النائب العام العسكري قد طالب صباح اليوم الاثنين بعقوبةمدتها 20 سنة للمتهمين، بعدما أدانت المحكمة العسكرية المتهمين الأربعة بـ 15 سنة سجنا نافذة نهاية شهر سبتمبر الماضي.