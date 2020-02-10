أعلن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية عن تراجع صادرات القطاع خلال العام الماضي بنحو 25.3% لتبلغ 78.475 مليون دولار مقابل 105 ملايين دولار خلال 2018.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم الاثنين، أن صادرات القطاع خلال ديسمبر الماضي تراجعت بنحو34.8% لتبلغ ما قيمته 4.720 مليون دولار مقابل 7.235 مليون دولار خلال ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن صادرات قطاع "دباغة الجلود" تراجعت العام الماضي بنحو 25.5 % لتبلغ ما قيمته 74.147 مليون دولار مقارنة بنحو 99.57 مليون دولار في 2018، كما تراجعت صادرات "المصنوعات والملابس الجلدية" بنحو 3.4% لتسجل 778.799 ألف دولار مقابل 806.6 ألف دولار خلال العام السابق له، وانخفضت صادرات "الأحذية والفوندي" بنحو 23.3 % لتسجل 3.548 مليون دولار مقابل 4.629 مليون دولار.

وحول أهم الدول المستوردة لقطاع دباغة الجلود، لفت التقرير إلى أن "أسبانيا" احتلت المرتبة الأولى بما قيمته 18.626 مليون دولار، تلاها "الهند " بنحو 11.194 مليون دولار، واحتلت "البرتغال" المرتبة الثالثة بما قيمته 10.837 مليون دولار، تلاها "الصين الشعبية" بنحو 9.511 مليون دولار وفي المرتبة الخامسة "إيطاليا" بما قيمته 8.637 مليون دولار.

فيما احتلت"إيطاليا" المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 2.74 مليون دولار، تلاها "تايوان" بنحو 337.029 ألف دولار ،ثم "الأردن" بما قيمته 188.335 ألف دولار، واحتلت"اليمن" المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للأحذية بما قيمته 158.722 ألف دولار تلاها "كينيا" بما قيمته 86.438 ألف دولار.

وفي سياق آخر أشار التقرير إلى تراجع واردات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال العام الماضي بنحو0.68% لتسجل ما قيمته 228.56 مليون دولار مقابل 230.131 مليون دولار خلال 2018، موضحا تراجع واردات "الأحذية والفوندي" بنسبة 1.8 % لتبلغ 133.82 مليون دولار مقابل 136.34 مليون دولار، كما انخفضت واردات "المصنوعات والملابس الجلدية" بنحو 16% لتبلغ ما قيمته 67.109 مليون دولار مقابل 79.893 مليون دولار، فيما ارتفعت واردات "دباغة الجلود" بنحو 98.9% لتسجل 27.63 مليون دولار مقارنة بنحو 13.89 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن مستحقات الشركات المصدرة بلغت حتى مارس 2019 نحو35 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية(القطاع الرسمي وغير الرسمي) بلغ 18 ألف منشأة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات القطاع زادت خلال العام الماضي بنحو 2% لتبلغ 306 مليارات جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه خلال 2018، ومن المتوقع زيادتها خلال العام الحالي بنحو 2% لتبلغ 312 مليار جنيه، على أن تزيد بنحو 3% في عام 2021 لتصل إلى 321 مليار جنيه، وبنسبة 5% في 2022، لتبلغ 338 مليار دولار، حتى تبلغ 361 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل 7% في 2023.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الزيادة في العمالة (الدائمة- المؤقتة) بلغت العام الماضي نحو 5% لتسجل نحو 179 ألف عامل مقارنة بنحو 170 في عام 2018، متوقعا ارتفاعها خلال العام الحالي بنحو 5% لتسجل 187 ألف عامل وبنسبة 6% في عام 2021 لتبلغ 199 ألف عامل وإلى 211 ألف عامل في 2022 بنسبة زيادة7% ،لتبلغ بنهاية عام 2023 نحو227 ألف عامل بنسبة زيادة 8%.

وأوضح التقرير أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنحو 40% لتبلغ بنهاية 2023 نحو 403 ملايين دولار.