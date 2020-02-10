النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على كهربائي مشنوقًا في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، الاثنين، تحريات المباحث حول ملابسات واقعة العثور على جثة، كهربائي، يدعى "أ.م.ح"، 35 عامًا، مشنقًا بـ"حبل"، والتصريح بدفن جثمانه بعد توقيع الكشف الطبي عليه، لبيان سبب الوفاة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامى غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على شخص مُعلق بـ"حبل" داخل شقته، الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة لموقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي وجود جثه الكهربائي، مُسجى على ظهره بأرضية إحدى غرف مسكنه، ويرتدى كامل ملابسه، ملفوف حول عنقه "حبل"، مع وجود باقي أجزاء الحبل مربوطة في سقف الغرفة، ويوجد إحمرار وسحجات حول رقبته، ولا توجد أي إصابات أخرى في جسده.

وبسؤال زوجته "أ.ال.م"، ربة منزل، أكدت انتحار زوجها، بدعوى مروره بحالة نفسية سيئة، نتيجة أزمات وخلافات أسرية، ولم تتهم أحد بالضلوع في الواقعة، فتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرير محضر حمل رقم 1784 لسنة 2020 قسم شرطة الدخيلة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.