محاكمة رئيس الإكوادور السابق كوريا لضلوعه في مخطط لتقاضي رشاوي

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من المقرر أن تبدء اليوم الاثنين محاكمة رئيس الإكوادور السابق رافائيل كوريا غيابيا لإدانته إلى جانب سياسيين آخرين بازرين ورجال أعمال بإدارة مخطط لتقاضي رشاوي.

ويقول ممثلو الإدعاء إن كوريا، الذي حكم الإكوادور في الفترة ما بين 2007 و 2017، يواجه اتهامات بالتورط في مخطط غير قانوني تقاضى بموجبه تحالف "بايس" المنتمي لتيار يسار الوسط أكثر من 7 ملايين دولار في شكل رشاوي مقابل تسهيل عقود أشغال عامة مربحة.

ويعيش كوريا حاليًا في منفاه الاختياري في بلجيكا ولن يمثل أمام المحكمة. وفي مقطع فيديو نشره مؤخرًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصف كوريا الإجراءات القانونية ضده بأنها "مهزلة كبيرة".

وقد ساهم الرئيس السابق في تحقيق الاستقرار في الإكوادور خلال فترة حكمه ونال شعبية كبيرة بفضل نجاح برامجه الصحية والاجتماعية.