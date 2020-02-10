النيابة تأمر بحبس عامل قتل تاجر دواجن داخل مزرعته بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقتله صاحب مزرعة دواجن داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية "طوخ"، وسرقة أمواله.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "محمد مصطفى عبدالحليم" البالغ من العمر 29 عاما، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، صاحب مزرعة دواجن بناحية عزبة "ليكو" التابعة لقرية "طوخ" بدائرة المركز، جثةً هامدة داخل مزرعته.

وتبين العثور على الجثة مُسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من "التبن"، وكان المجني عليه موثوقًا بالحبال من اليدين والقدمين ومُكمم بشريط لاصق، فيما عُثر على المتعلقات الشخصية للمجني عليه و3 آلاف جنيه وجزء من سلاح أبيض "نصل سكين" بدون مقبض، عليه آثار دماء المجني عليه، والذي تعرض لعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، بينها طعنة ذبحية بالرقبة.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمزرعة البالغ من العمر 25 عاما، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية، حيث تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب رغبة الأخير في خصم مبلغ مالي من أجره نظير تعرضه للخسارة في تجارة الدواجن بدعوى إهماله في عمله بالمزرعة، حيث نفذ جريمته تعدى على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" في رقبته، ثم كبله بالحبال وكمم فمه بشريط لاصق، قبل أن يعاود التعدي عليه بطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وبعدها استولى على 17 ألف جنيه من المزرعة وهرب تاركًا نصل السلاح.

واعترف المتهم أنه اشترى هاتف محمول وساعة يد، وأرشد عن 7 آلاف و700 جنيه، باقي المسروقات، فيما ضُبط بحوزته الهاتف والساعة وسلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش"، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيق.