زوجة لاعب لايبزيج تثير الضجة في ألمانيا

أثار منشور لزوجة اللاعب السويدي الدولي إيميل فورسبرج، ضجة بعد انتقادها إدارة النادي بسبب جلوس زوجها على مقعد البدلاء.

وكتبت الزوجة الغاضبة على انستجرام منشورا قالت فيه :" لا يوجد على ظهر هذا الكوكب إنسان مسموح له أن يعامل أحدا على أنه روث، لا تنس هذا" ووضعت لزوجها تنويه على هذا المنشور.

وكتبت الزوجة عبارتها بعد انتهاء مباراة قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج مساء أمس الأحد والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ولم يستعن المدير الفني للايبزيج في مباراة أمس باللاعب السويدي الذي كان أحرز هدفا في لقاء الدور الأول بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولم تزد مشاركات فورسبرج/28 عاما/ في الدور الثاني من الدوري عن فترات قصيرة لاسيما بعد أن ضم لايبزيج في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة منافسا مباشرا له وهو داني أولمو.

كان فورسبرج قد صرح مرارا في الماضي برغبته في الرحيل عن لايبزيج، ومن ثم فلن يكون الأمر مفاجئا عندما يرحل اللاعب القادم من مالمو إلى لايبزيج في 2015 والذي شارك في بطولة كأس العالم، عن النادي الألماني في الصيف المقبل.