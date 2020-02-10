انفجار يستهدف رتلا للقوات الأمريكية جنوب بغداد

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أفادت فضائية «العربية» باستهداف انفجار رتلًا للقوات الأمريكية ينقل آليات عسكرية قرب اليوسفية جنوب بغداد، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الاثنين