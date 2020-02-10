تنطلق بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط يوم 17 فبراير الجاري أعمال "منتدى الإيسيسكو للمستقبل" ، بمشاركة 27 شخصية من أبرز خبراء الاستشراف الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي حول العالم.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين - أنه يتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع مكتب مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بالمملكة المغربية، ويأتي في إطار رؤيتها الجديدة لاستشراف المستقبل والتعامل مع التحولات والتحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي ليكون المنتدى مساحة للنقاش وتبادل الآراء مع الجهات الفاعلة المهتمة بهذه التحولات والمستشرفين في مختلف المجالات بهدف بحث قدرات الاستشراف المحلية والإقليمية، وبالتالي تحديد التصورات المستقبلية الممكنة.

ومن خلال دراسة استشرافية.. سيكون المنتدى رحلة عبر الزمن من أجل القيام بدراسة تحليلية وتمكين الخبراء في مجال الاستشراف من القيام بمداخلات في مجال خبرتهم وكذا تقديم التوجهات والرهانات العالمية الكبرى واستشراف ما سيكون عليه العالم عام 2040.

وتعد أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها من المحاور الأساسية التي سيناقشها المنتدى، حيث يمر العالم بمجموعة من التغييرات البيئية والسياسية والاجتماعية والرقمية، والتي تؤثر على جميع قطاعات التنمية للمجتمعات البشرية، وهو ما فرض ضرورة دراسة هذه التطورات، بهدف فهمها ومراجعة التوجهات، واستشراف التداعيات وإكراهاتها، بما يضمن مسارا آمنا نحو التنمية المستدامة.

ويأتي اختيار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته كمحور للمنتدى لأنه أحد التجليات الملموسة للتطور الرقمي الذي يغير شكل العلاقات الدولية ويؤثر فيها لا سيما التحولات التي تؤثر على نهج التنمية المستدامة، وسيقوم خبراء في الذكاء الاصطناعي بتقديم مداخلات حول هذا المجال وقدرته على دعم المجتمع، إضافة إلى الفرص والإمكانات المتاحة حاليا.

وسيشهد المنتدى تنظيم ورش عمل متخصصة تهدف إلى إنشاء مساحة مشتركة للحوار بين الجهات الفاعلة في التنمية من أجل تحليل واستشراف مستقبل المحاور المطروحة (التربية، الثقافة، العلوم، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات) في أفق 2040، كما سيتم تنظيم معرض صور تأليفية ورسومات رقمية ونماذج مادية تعبر عن التحديات القطاعية للمستقبل.