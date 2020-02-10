بايرن ميونخ يسعى للبقاء في صدارة الدوري الألماني

كان التعادل السلبي بين بايرن ميونخ وضيفه لايبزيج، أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة للمنافسين على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ، للحفاظ على فارق النقاط الأربع بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

ويواصل بايرن ميونخ حامل اللقب تصدره لجدول المسابقة برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة أمام لايبزيج صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 39 نقطة، عقب الضربة الموجعة التي تلقاها في المرحلة الماضية بخسارته 3 - 4 أمام مضيفه باير ليفركوزن.

ويتساوى مونشنجلادباخ مع دورتموند في نفس الرصيد من النقاط، لكنه لديه مباراة مؤجلة أمام كولون، والتي جرى تأجيلها بسبب العاصفة سابين.

وفي الوقت ذاته، بقى ليفركوزن في المنافسة على المراكز الأربع الأولى، حيث يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين خلف مونشنجلادباخ وبفارق نقطتين أمام شالكه، الذي خسر نقطتين بتعادله مع ضيفه باديربورن 1 - 1.

وأبدى كل من هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، ونظيره جوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج، رضاهما عن نقطة التعادل التي حصلا عليها من مباراة القمة أمس الأحد.

وقال فليك: "يجب أن نعترف بأن التعادل كان مستحقا".

وأضاف: "كنا أفضل في الشوط الأول، لقد أعجبني الأداء في أول 25 دقيقة، لكننا بعد ذلك ارتكبنا أخطاء وفقدنا السيطرة، وتركنا للخصم الاستحواذ ومن حسن الحظ اننا لم نتلق هدفا".

وتابع فليك : "نحن نعلم أنه لايزال أمامنا 13 مباراة، إنه طريق طويل لتحقيق اللقب في النهاية، لكن هذا ما يريده الجميع أن يكون هناك سباق مثير على اللقب".

وحظي لايبزيج بفرصة تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، عندما انفرد المهاجم تيمو فيرنر بمرمى مانويل نوير، لكنه فشل في التسجيل.

على الجانب الأخر، قال ناجيلسمان: "أنا سعيد بالأداء الذي قدمناه بشكل عام، كانت لدينا فرص أفضل في الشوط الثاني، وكان بإمكاننا الفوز بالمباراة، لقد دافعنا عن حظوظنا وتحكمنا في المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "لم تكن فرصة فيرنر سهلة، حيث ظهرت الكرة وكان يركض بأقصى سرعة لديه، من الواضح أنه يستطيع تسجيل أهداف مثل ذلك وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك في المرة القادمة".

نتيجة التعادل كانت مرضية لفريق لايبزيج، بعد أن حقق نتائج متذبذبة في العام الجاري، حيث فاز في مباراة واحدة فقط على يونيون برلين، وتعادل مرة وخسر مباراتين، كما خرج من كأس ألمانيا بعد الهزيمة أمام إينتراخت فرانكفورت منتصف الاسبوع.

وقال ناجلسمان:" يممكنا ملاحقة البايرن إذا لعبنا بالأداء المعهود في أرضية الملعب".

وأضاف: "كانت هذه علامة جيدة للمستقبل، نريد أن ننهي الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى وكانت نقطة التعادل مهمة في سبيل البحث عن ذلك".

في هذه الأثناء، يعيش بوروسيا دورتموند أزمة كبيرة بعد تكرر المشاكل الدفاعية، حيث كان الفريق متقدما 3 - 2 أمام ليفركوزن، لكنه فقد تقدمه في غضون عشر دقائق، ليخسر 3 - 4 ، بعد خسارته 2 - 3 أمام فيردر بريمن، لتستقبل شباكه سبعة أهداف في مباراتين، وعشرة في ثلاث مباريات لعبها الفريق خارج أرضه منذ بداية العام الجاري.

وسجل دورتموند 59 هدفا، واستقبلت شباكه 32 هدفا، وهو المعدل الافضل في بطولة الدوري، بما في ذلك تسجيله لـ18 هدفا في أخر أربع مباريات.

وقال مارك زورك المدير الرياضي: "إننا نستقبل الكثير من الأهداف ، ولهذا السبب نحن لسنا في وضع أفضل في الوقت الحالي".

وقال المدرب لوسيان فافر في تصريحات لقناة " سبورت 1": "منذ أن كنت مدربًا ، نادراً ما كان لدي فريق واجه مثل هذه الصعوبات الدفاعية".

وأصبح لدي فافري الآن، اللاعب الدولي الألماني إمري كان في خط الوسط أو الدفاع، بعد انتقال اللاعب إلى دورتموند قادما من يوفنتوس الإيطالي، ليضيف المزيد من الخبرة لفريق شاب.

وقال كان:" الفريق لديه الكثير من الإمكانيات ولكنه يحتاج إلى تعلم شيء واحد، عندما تكون في المقدمة ، يجب أن تكون أكثر تحايلا ، هذا هو الأمر ببساطة".

وتابع : "في بعض الأحيان تحتاج إلى ارتكاب اخطاء، ثم تحاول أن تدافع بشكل أفضل، نحن جميعا نلعب كرة قدم هجومية جميلة، ولكن علينا جميعا أن نتحسن كفريق في النواحي الدفاعية".

وتأتي فرصة دورتموند القادمة لاستعادة نغمة الانتصارات، يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف إينتراخت فرانكفورت المتطور صاحب المركز التاسع.

في الوقت نفسه يخرج بايرن لمواجهة كولون يوم الأحد ، بينما يستضيف لايبزيج على ملعبه فيردر بريمن المهدد بالهبوط ، بينما يقوم جلادباخ برحلة قصيرة إلى فورتونا دوسلدورف.