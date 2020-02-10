مسئول ياباني: من الصعب إجراء فحوصات لجميع ركاب السفينة التي تم اكتشاف مصابين بكورونا على متنها

أعلن مسئول ياباني أن السلطات الصحية اليابانية لن تقوم بإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد لجميع ركاب وأفراد طاقم سفينة (دايموند برينسس) السياحية، التي تم فرض حجر صحي عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني، نظرا لصعوبة ذلك.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنه تم تسجيل 65 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية التي تقل أكثر من 3700 شخص؛ ما رفع العدد الإجمالي للمصابين على متنها إلى 135.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إنه سيكون من الصعب جدا إجراء فحوصات للجميع بشأن الفيروس، مضيفا أن الأولوية في إجراء الفحوصات ستكون لمن يعانون من الحمى ولمن هم فوق سن الثمانين ويشعرون بالإعياء ولكل من كان على اتصال قريب بالركاب المصابين بالفيروس.